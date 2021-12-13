Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году

Вадим Карасев

2021 год вполне уверенно можно назвать годом громких воссоединений и возвращений — любовных, личностных и музыкальных. От возобновления романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека и обретения свободы Бритни Спирс до творческих камбэков Адель и Оксимирона — обо всем этом рассказываем в нашем материале.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Внезапно: спустя 17 лет после расставания и несостоявшейся свадьбы главная пара нулевых, любимцы публики Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, снова вместе. Попробовав семейную жизнь и пережив развод (а кто-то и несколько), обзаведясь детьми и попытавшись найти счастье с другими партнерами, они неожиданно для многих воссоединились.

Роман пары развивался стремительно: едва Лопес успела расстаться со своим женихом Алексом Родригесом, как Аффлек оказался тут как тут и стал за ней ухаживать. Долго скрывать воссоединение влюбленным не удалось — рассекретили их быстро. Да и публичности они, правда, не избегали: вместе отдыхали, косплеили сами себя, демонстрировали нежные чувства на публике, позировали на красных дорожках и казались такими счастливыми, что некоторые в их любовь не поверили и сомневаются в искренности их чувств и сейчас. "Это пиар-ход", — считают скептики. "Вот она — настоящая любовь", — убеждены преданные фанаты Беннифер, которые хорошо помнят пронзительную песню Лопес Dear Ben, посвященную Аффлеку.





Влюбленные говорят, что сейчас они счастливы как никогда. 52-летняя Дженнифер и 49-летний Бен стараются как можно больше времени проводить вместе и, по словам источников, строят серьезные планы на будущее. В их числе — покупка общего дома и свадьба.

Бритни Спирс

Для Бритни Спирс этот год стал поворотным. Освободившись от опеки своего отца Джейми Спирса, она вернулась к полноценной жизни и обрела долгожданную свободу, о которой мечтала все эти годы.

Возможным это стало благодаря смелости самой звезды. Летом Бритни выступила в суде с резонансной речью, которую еще долго обсуждал весь мир. В ней певица рассказала, как 13 лет жила в условиях строгих ограничений и лишений: ей не разрешалось выходить замуж и рожать детей (ей установили внутриматочную спираль), ее заставляли работать по 10 часов, а в случае отказа угрожали лишить возможности видеться с детьми, накачивали наркотическими веществами, отправляли против воли в рехаб — одним словом, всячески ее подавляли и издевались. Бритни требовала не только освободить ее от опеки отца, но также справедливо наказать всех опекунов.





Бритни Спирс с отцом Джейми

В поддержку певицы выступили не только ее фанаты, но и многие звездные друзья и коллеги. Отцу Бритни ничего не оставалось, как подать ходатайство о прекращении опеки над дочерью. В ноябре суд Лос-Анджелесе принял решение об окончательном отстранении Джейми от должности опекуна его дочери.

Сейчас 40-летняя звезда готовится к свадьбе со своим 27-летним женихом Сэмом Асгари, открывает для себя новые города и страны (за пределы США уезжать ей не разрешалось) и мечтает о том, чтобы вновь стать матерью.





Бритни Спирс и Сэм Асгари

Адель

В 2015 году певица Адель выпустила свой третий студийный альбом — пластинку "25". Спустя шесть лет в этом году звезда с триумфом вернулась к профессиональной деятельности: она представила четвертую студийную работу — альбом "30", выпустила клип и вернулась на сцену.

Новый альбом для Адель оказался очень личным: в нем она рассказала о своем болезненном разводе с мужем Саймоном Конекки, который переживала очень тяжело.





Рич Пол и Адель

Вышедшая в ноябре новая работа певицы оказалась крайне успешной и получила популярность во всем мире, возглавив чарты и побив рекорды по продажам.

Вернулась Адель и в медиапространство и в этом году дала первое за пять лет интервью — о разводе, похудении и новом бойфренде Риче Поле.

Сейчас в жизни 33-летней Адель новый этап — новая любовь и очередной взлет в карьере. Грандиозный камбэк!

Оксимирон

В последние несколько лет Оксимирон снимался в кино, активно выражал свою гражданскую позицию и участвовал в рэп-баттлах, в общем, делал все что угодно, только не выпускал новые треки — нового альбома фанаты ждали целых шесть лет.

Свое они получили — сначала Оксимирон выпустил нашумевший 10-минутный трек "Кто убил Марка?" и клип на него, где отрефлексировал свой старый конфликт с рэпером Ромой Жиганом. Затем презентовал альбом под названием "miXXXtape III: Смутное время", который, правда, в основном состоял из ремиксов старых композиций. Ну а после выпустил полноценную пластинку, получившую название "Красота и уродство".





Оксимирон

Вскоре после ее выхода глава СК Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам проверить творчество музыканта на предмет реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

Стоит отметить, что в своих треках Оксимирон довольно четко обозначил свое отношение к российской власти. В частности, песню "Агент" он посвятил закону об иностранных агентах.

Альбом Оксимирона разошелся на цитаты — в сети придумывали мемы и разбирали тексты по строчкам. В треках было много упоминаний известных личностей: Владимира Путина, Александра Лукашенко, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и других. Российского политолога Екатерину Шульман Оксимирон назвал "милфой" (что значит сексуально привлекательная зрелая женщина), за что потом некоторые обвинили его в объективации женщин и эйджизме.

ABBA

Еще один музыкальный камбэк в этом году продемонстрировала группы ABBA. В ноябре легендарный шведский коллектив, чьи песни стали неотъемлемой частью поп-культуры XX века, представил новый альбом Voyage — впервые за 40 лет.

Распавшись в 1982 году, группа долгие годы отказывалась воссоединяться, но в 2018 году ее члены все же решили собраться вместе, чтобы поработать над новым материалом.

В новую, девятую студийную пластинку группы вошло девять новых песен и одна из архивных старых записей, которую группа доработала. Выход пластинки культовой группы получил большой общественный резонанс. За первую неделю альбом возглавил хит-парады во многих странах Европы и оказался очень коммерчески успешным.

В следующем году группа планирует дать концерты в Лондоне. Правда, сами участники коллектива на сцене не появятся: вместо них выступят их цифровые версии — "аббатары".





Группа ABBA

Том Мейган

В прошлом году бессменный лидер и основатель британской рок-группы Kasabian Том Мейган покинул коллектив после 23 лет работы в нем. Причины были личными. Выяснилось, что участники группы попросили Мейгана уйти из команды после того, как он избил свою невесту Викки Эйджер.

Свою вину в домашнем насилии Мейган признал и публично извинился за содеянное. Суд приговорил его к 200 часам общественных работ. Его также обязали пройти курс реабилитации.

Том признался, что долгие годы боролся с алкогольный зависимостью. В момент нападения на возлюбленную он тоже был нетрезв.

После ухода из группы музыкант занялся сольной карьерой. В этом году он выпустил свой первый после ухода из коллектива трек в качестве самостоятельного певца — песню Would You Mind. В песне 40-летний Мейган раскаивается в случившемся. Он сказал, что его композиция стала подарком всем, кто борется со своими демонами и нуждается в помощи.

Возлюбленная Тома, к слову, его простила — в этом году они поженились.





Том МейганМариана Панкина