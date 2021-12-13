Кого не допустят к урокам физкультуры

00:15 Автор: Вероника Флора

В Минздраве доработали проект приказа, который определяет медицинские группы для занятий физкультурой, а также регламентирует основания для отказа в допуске к ним школьников. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа Минздрава медицинские группы для занятий физкультурой определили, как «основную, подготовительную, специальную «А» и специальную «В». От использования римских обозначений (I, II, III, IV) решили отказаться, чтобы не было путаницы с группами здоровья, которые формируют по результатам проведенных профосмотров.

От присвоенной медицинской группы зависит интенсивность физических упражнений в школе. Так, например, детям, отнесённым к основной группе, разрешены занятия в полном объёме по учебной программе.

Подготовительной группе (к ней относят детей с ослабленным здоровьем, входящих в группы риска по возникновению заболеваний, имеющих хронические заболевания в стадии стойкой ремиссии) рекомендуется дозировать нагрузки и исключить определенные виды физической активности.

Вечного освобождения от физкультуры школьники не получат

Специальная медицинская группа А включает школьников с серьёзными патологиями, при которых допускается выполнять некоторые несложные упражнения. В специальную группу «В» входят дети с тяжёлыми системными заболеваниями.

Кроме того, в проекте приказа регламентированы критерии для отказа в допуске несовершеннолетних к занятиям физкультурой по итогам профилактических медицинских осмотров. Есть определенный утвержденный Минздравом перечень болезней, дающий право на освобождение от занятий спортом в образовательных учреждениях.

Справку, которая позволяла бы не ходить на физкультуру в течение всего периода обучения, не дают никому. Физкультура относится к обязательной школьной дисциплине. Освободить от занятий могут лишь частично — на какой-то срок. Он зависит от конкретного заболевания, его тяжести и продолжительности восстановительного периода.

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Так, на период до 14 дней дадут освобождение ребенку, переболевшему простудными заболеваниями или, например, неосложненной ангиной. На один месяц — учащимся, которые перенесли лакунарную и фолликулярную ангину, острую кишечную инфекцию. Освобождение до 3 месяцев положено детям, переболевшим каким-то тяжелым заболеванием, например, пневмонией. До шести месяцев - школьникам, страдающим язвенной болезнью желудка, бронхиальной астмой или перенесшим сотрясение мозга. В тяжелых ситуациях, например, при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, патологиях почек освобождение могут продлить до 1 года.

Как объяснила «Парламентской газете» заместитель главного врача по детству Химкинской областной больницы кандидат медицинских наук Нарине Сугян, на небольшой срок (от 2 недель до месяца) справку об освобождении от физкультуры даёт лечащий врач. На более длительный — может потребоваться заключение врачебной комиссии.

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