Контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития усилят

11:22 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Правительство России

Госкорпорации и институты развития с 2022 года будут отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) своей работы не только ежегодно, но и ежеквартально — соответствующее распоряжение Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Поправки вносятся в методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности для компаний с госучастием, утверждённые в конце прошлого года. Помимо обязанности предоставлять ежеквартальные отчёты на межведомственном портале Росимущества вводится дополнительный КПЭ. К ранее установленным общекорпоративным показателям (отраслевым и финансово-экономическим, характеризующим прибыльность организации) добавляется функциональный.

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Функциональные КПЭ установят для каждого топ-менеджера индивидуально. Показатели будут зависеть от стоящих перед топ-менеджером задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Состав и значения функциональных показателей определят советы директоров.

Как уточняется в Telegram-канале Правительства, вознаграждение топ-менеджеров также будут рассчитывать по индивидуальным показателям эффективности.

Данное решение принято в рамках реформы институтов развития. О её старте Мишустин объявил в ноябре прошлого года.

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В июле 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым ВЭБ.РФ координирует работу институтов развития. Госкорпорации также предоставили полномочия учредителя институтов развития и собственника имущества. То есть, она может определять стратегию и направления работы, управлять временно свободными деньгами, а также реорганизовывать и ликвидировать институты на основании решений Правительства.

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