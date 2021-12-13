Лариса Гузеева заявила, что богатые и красивые тоже плачут

Ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала, какую звезду хочет выдать замуж. Артистка минувшее воскресенье провела на работе, снимая праздничный выпуск шоу «Давай поженимся!». Телеведущая записала несколько сторис из гримерки и раскрыла своим подписчикам главный секрет предстоящей программы – в ней примет участие звездная невеста. Оказалось, что на этот раз искать своего суженого будет 41-летняя Анна Семенович, которая уже не раз признавалась, что мечтает создать семью и родить ребенка. «Сейчас придет Анечка Семенович в роли невесты… Все, наверное, сейчас подумают, что у них уши лопнули. Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами», — поведала Гузеева, дав понять, что артистка настолько отчаялась встретить достойного спутника, что готова попытать счастья в популярном шоу, славящемся своими эксцентричными гостями.Анна Семенович Семенович тоже не стала скрывать, что появится в студии Первого канала, и даже намекнула, что ей улыбнулась удача и она смогла «выбрать мужа», однако все подробности программы Анна пока держит в тайне. Напомним, Анна Семенович ни разу не была замужем и не успела пока обзавестись детьми. Артистка утверждает, что в юности она была сфокусирована на фигурном катании, поэтому на личную жизнь не оставалось времени, а потом столь же упорно работала в группе «Блестящие». Лишь к 40 годам певица осознала, что готова на серьезные отношения, однако пока не может похвастаться успехами в поиске подходящего мужчины. Но Семенович не отчаивается и успела подстраховаться на случай, если в ближайшие лет пять так и не отправится под венец. Анна заморозила яйцеклетки, чтобы иметь возможность стать мамой в любом возрасте.