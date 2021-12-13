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ЛДПР отмечает день рождения

ЛДПР отмечает день рождения
13 декабря 2021 года партия отмечает 32 года с момента основания

15:44  Автор: Мария Соколова



13 декабря 2021 года партия ЛДПР отмечает 32 года с момента основания. Это старейшая политическая партия России, во главе которой все эти годы находится её бессменный лидер Владимир Жириновский.

Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза состоялось 13 декабря 1989 года. 31 марта 1990 года на учредительном съезде были озвучены основные задачи либерал-демократов: создание правового государства с президентской формой правления, рыночной экономикой и многопартийной системой. На съезде избрали ее председателя — Владимира Жириновского. С апреля 1992 года политическое объединение называется ЛДПР.   

Свой день рождения партия отметила в Колонном зале Дома Союзов. «Вот уже 32 года ЛДПР находится в центре большой политики, — сказано в официальном поздравлении на сайте партии. — … Инициативы бессменного Председателя ЛДПР Владимира Жириновского, депутатов, сенаторов, активистов и сторонников партии часто опережают общественную мысль, планы правительства страны и деятельность чиновников на местах. ЛДПР не гадает, а знает, потому что опирается на интересы обычных людей, составляющих русский народ».


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Сейчас в партии свыше 200 тысяч человек. По словам Владимира Жириновского, ЛДПР «никого не обманула, никого не лишила льгот, денег» и не голосовала ни за один репрессивный закон. «Мы не с левыми и не с правыми. Мы будем идти только парламентским путем. Будущие победы партии в наших с вами руках. Нужна более активная работа», — сказал Жириновский, выступая перед партийцами 13 декабря.    

За годы своей работы ЛДПР участвовала в выборах в Госдуму всех восьми созывов. В предвыборной программе, с которой либерал-демократы шли на выборы в 2021 году, они предложили вернуть России бывшие территории СССР, разделить страну на 30 губерний, сократить количество депутатов Госдумы, избирать судей на выборах, запретить помогать и списывать долги другим странам. ЛДПР настаивает на принятии закона о защите русского народа и русского языка, запрете коллекторской деятельности, национализации торговых сетей, отмене ЕГЭ.



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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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