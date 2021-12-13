Лунный день сегодня 13 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Прожить день с новыми идеями и высокой мотивацией помогут рекомендации лунного календаря. Астрологи расскажут, что можно делать, а от чего лучше будет сегодня отказаться.

Стоит стразу отметить, что астрологи советуют почаще прислушиваться к шестому чувству: сегодня оно не раз спасет вас от фиаско. Научитесь доверять внутреннему голосу, чтобы в такие дни избегать лжи, лести и притворства, порождаемых Меркурием в Козероге.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Овна. Активная Луна хорошо сочетается с этим Знаком и переходом Марса в Стрельца, так что нас сегодня ожидает очень продуктивный день.

Магнитные бури 13 декабря: единственное, что может нам помешать — это возбужденная магнитосфера Земли. Вероятность появления бури выше обычного, так что сильно не переутомляйтесь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркие цвета в одежде;домашние дела;активность;честность и открытость;самореализация;покупки.ревность;вредные привычки;недосып.

При Луне в Овне можно заниматься любыми домашними делами, в том числе украшением дома. Можно покупать предметы декора, заниматься творчеством. Генеральная уборка и избавление от лишнего хлама принесут только пользу. Особое внимание астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют уделить проветриванию дома: это принесет много позитивной и светлой энергии.

Одежда и талисманы в этот понедельник

Красный, оранжевый, желтый и все производные от этих цветов помогут привлечь удачу в день правления Марса и Луны в Овне. Это цвета стихии Огня, которые прекрасно сочетаются с украшениями и талисманами из золота. Старайтесь отказываться от синей палитры в одежде, чтобы не «тушить» ей стихию Огня. Из камней-талисманов самыми полезными сегодня будут сердолик, цитрин, янтарь, рубин.

Любовь и общение 13 декабря

Луна в Овне знаменует очень позитивный и эмоциональный день. Единственное, чего стоит опасаться в общении с людьми — это ложь и притворство. Старайтесь сами быть честными и открытыми, а также остерегайтесь тех, кто нечестен с окружающими. Этот день принесет множество новых эмоций и свежих впечатлений, вплоть до головокружительного романа.





Можно принимать серьезные решения всем, кто находится в длительных отношениях или в браке. Ревность, подозрительность и недоверие к окружающим будут не лучшим подспорьем для перемен. Перед началом серьезных отношений старайтесь проверять совместимость, чтобы не наломать дров.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Активная Луна в Овне несет хорошее настроение и вдохновение людям, но возможны и эмоциональные перепады. Чтобы этого избежать, можно провести время в компании лучших друзей, встретиться с родственниками, заняться творчеством. Отрицательно на здоровье и настроение будут влиять эксперименты с едой, недосып, вредные привычки, сильное переутомление. Все это негативно отразится на здоровье, особенно если учесть возмущение магнитосферы.

Финансы и работа в 9 лунный день

В целом прогноз на понедельник благоприятен для реализации любых идей. Смело переходите от слов к делу. Как было сказано выше, не бойтесь прислушиваться к своей интуиции.

Навредить делам и энергетике может излишняя жадность. Можно делать небольшие подарки себе, близким, второй половинке. Покупки сегодня станут отличным подспорьем для хорошего настроения. Можно также вложить деньги в имидж или потратить часть средств на обновление домашнего интерьера.