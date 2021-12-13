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Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили

Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Сына актера Максима Дрозда, Егора госпитализировали с тяжелыми травмами. Артист накануне попросил у друзей и поклонников поддержки. Как выяснилось, еще 11 декабря его сын Егор попал в больницу с тяжелыми травмами. Актер не находит себе места из-за переживаний. Сына артиста жестко избили возле ночного заведения. Личность напавшего на Егора пока что не установлена. Известно, что он нанес парню несколько ударов по лицу, после чего скрылся. Во время падения сын Дрозда неудачно ударился головой. У него хватило сил доехать до дома, и уже после этого родные отправили его в больницу.
Сын Максима Дрозда По информации в СМИ, врачи обнаружили у Егора закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга, перелом клиновидной кости черепа, перелом височной кости и теменной кости, а также перелом основания черепа сообщает РЕН-ТВ. На данный момент сын актера находится в тяжелом состоянии и врачи не рискуют давать никаких прогнозов. Известно, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшедшего. Пока что у журналистов нет подробностей конфликта, который привел к избиению Егора. Напомним, Егор — единственный сын звезды сериала «Ликвидация». Артист также воспитывает трех дочек. Сын решил продолжить дело отца и несколько лет назад поступил в школу-студию МХАТ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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