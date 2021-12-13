Маме Наташи Королевой не хватает денег на жизнь в Америке

Мать певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай возмутила фанатов своим предложением. Живущая в США 75-летняя Людмила Порывай ищет дополнительный заработок. Родительница звезды получает приличную пенсию, но этого ей, судя по всему, недостаточно. Мама Люда, как нежно зовет ее Наташа Королева, возмутила пользователей Сети своей любовью с шикарной жизни. Людмила Порывай явно не бедствует. Женщина получает американскую пенсию в размере 600 долларов. Недавно в программе «Звезды сошлись» на НТВ мать певицы призналась, что никогда не работала в Соединенных Штатах. А живет она там с 90-х годов. Кроме того, супруг Людмилы Порывай – успешный предприниматель. Он владеет в США несколькими ресторанами.Наташа Королева с мамой Тем не менее женщина ищет, как бы еще подзаработать. Так, в своем инстаграм-аккаунте звездная пенсионерка заявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления. Некоторые подписчики возмутились такой алчности. «Американской пенсии не хватает?», «Доча бюджет урезала?», – язвительно прокомментировали фолловеры пост Людмилы Порывай. Напомним, мать Наташи Королевой 28 лет назад во второй раз вышла в США замуж за бизнесмена Игоря Эльперина. К слову, певица хотела отправить жить в Америку сына Архипа. Парень ходил в США в школу, живя у бабушки. Но молодому человеку не понравилось в Майами, и он вернулся в Россию.