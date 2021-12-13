Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована

Сестра актрисы Марии Шукшиной сделала невероятное заявление. Ольга сильно переживает за старшую сестру, которая неожиданно стала высказывать серьезные протестные мнения относительно вакцинации. Она уверена, что на Марию оказывают давление со стороны, так как раньше ее поведение было совсем иным. Ольга вспоминает, что артистка исправно делала прививки даже от гриппа, так как боялась заболеть и пропустить репетиции. Сестра Шукшиной поделилась предположением, которое прозвучало в узких кругах их семьи. «Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю», – заявила Ольга. Возможность такой страшной тайны в свете высказываний и поведения Марии вызывает у родственников непонимание и навязчивый вопрос «зачем», сообщает News.ru.Мария Шукшина Ранее Ольга Шукшина рассказала о связи ее сестры с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря Сергием. Он причисляет себя к сектантскому движению царебожников, которое противоречит христианскому учению. Мария сняла документальный фильм о деятельности Сергия, после чего начались ее антиваксерские выступления. Также Ольга высказалась относительно знаменитого отца. Она призвала Марию вспомнить о родителе, который явно не одобрил бы ее поведения. В Сети также считают, что Шукшина позорит память Василия Марковича.