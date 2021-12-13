Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Марс сегодня осуществляет долгожданный переход в Знак Стрельца. Астрологи отмечают, что это будет одно из самых позитивных астрологических событий последних недель. Оно будет полезно всем, кто хочет завершить год без долгов по работе.

Этот день входит в число дней силы силы декабря. Энергетика Марса будет настолько мощной и благоприятной, что сорвать наши планы не сможет даже негативный Меркурий. Вот главные дела, которыми стоит заниматься в этот день.

Избавиться от долгов

Речь не только о финансовых долгах, но и о долгах по работе. Если вы давали кому-то обещания, то сегодня лучше их выполнить или как минимум начать выполнять, чтобы люди видели в вас ответственность. Марс поощрит вас за самоотверженный труд и правильно расставленные приоритеты.

Поставить перед собой новые цели

Марс, представляющий стихию Огня, будет находиться в Огненном Знаке Стрельца. Это значит, что сегодня очень важно поставить перед собой определенные задачи. Амбициозным людям будет везти намного больше, чем тем, кто фокусируется лишь на своих обязанностях. Подумайте о том, чего бы вам хотелось больше всего в жизни. Начните идти к своей цели. Первым шагом может быть планирование либо сбор информации.

Помогите кому-то

Марс одобряет желание людей протягивать друг другу руку помощи. Если вас сегодня попросят о поддержке, не отвечайте отказом. Конечно, поступать в угоду другим, но во вред себе тоже не стоит. Будьте предельно осторожными, планируя свой день.

Займитесь самоанализом

Марс в Стрельце благоволит тому, чтобы люди осознали свои ошибки из прошлого, но при этом перестали себя за них корить. Важно не ругать себя, а искать силы для того, чтобы стать лучше.

Попросите прощения у тех, кого вы обидели

Ваши ошибки из прошлого могли нанести кому-то вред. Постарайтесь попросить прощения у тех, кому вы перешли дорогу, предали, оклеветали. Велика вероятность того, что Марс поможет людям найти в себе силы, чтобы вас простить. Это значит, что вы сами также сможете простить обиды, нанесенные вам в прошлом.