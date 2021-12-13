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Меркурий в Знаке Козерога: что нельзя делать 13 декабря 2021 года

Меркурий в Знаке Козерога: что нельзя делать 13 декабря 2021 года

13 декабря, по мнению астрологов, является днем силы, но с одним небольшим «но». Сегодня помимо благоприятного транзита Марса ожидается также переход Меркурия в Знак Козерога, который может немного усложнить нам жизнь.


Меркурий ведает общением и информационными потоками. Его упадок в этот день говорит нам о том, что настало время проявить осторожность в общении с людьми. Если вам доведется встретить на пути токсичного человека, то после неприятного общения вам понадобится восстановление сил. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это можно сделать эффективнее всего.

Нельзя проявлять жадность

В первую очередь это касается отношений с близкими. Старайтесь дарить близким и друзьям свое время и доброту. Если кто-то попросит о материальной поддержке, то при наличии такой возможности лучше не отказывать и в этом. Будьте готовы стать точкой опоры для тех, кто вам дорог. Также не стоит быть мелочными в бизнесе и в работе. Если пытаться урвать побольше, можно и вовсе остаться ни с чем.

Нельзя распространять сплетни

Когда Меркурий в упадке, вокруг начинают происходить неприятные вещи — люди с легкостью выдают чужие тайны, распространяют друг о друге сплетни и строят козни. Старайтесь не поступать так же, поскольку Вселенная может послать вам за это тяжелые испытания и лишить удачи на ближайшие несколько дней. Сегодня не стоит обижать людей и уничтожать чужой авторитет. Будьте великодушными и опасайтесь тех, кто постоянно обсуждает за спиной своих друзей, коллег, родственников.


Не давайте волю эмоциям

Далеко не со всеми сегодня удастся наладить нормальное общение. Не исключено, что кто-то постарается нас вывести из себя, спровоцировать конфликт. Если вы будете идти на поводу у плохих и агрессивных людей, то вам точно не хватит никаких нервов. Энергия и силы очень быстро иссякнут, что приведет к неурядицам в делах и на работе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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