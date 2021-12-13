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Минцифры хочет одарить писателей резиденциями

Минцифры хочет одарить писателей резиденциями

00:05  Автор: Марина Третьякова



Будущему Фонду поддержки российских литераторов государство передаст федеральное имущество, оставшееся в наследство от Союза писателей СССР и Литературного фонда СССР. На его базе будут созданы писательские резиденции, сообщили «Парламентской газете» в Минцифры, которое станет учредителем фонда.

Минцифры готовит проект президентского указа о создании Фонда поддержки российских литераторов. Общественное обсуждение документа завершится 13 декабря. В пояснительной записке уточняется, что фонду поручат заботиться, в том числе, о целевом использовании и сохранении зданий и построек, некогда принадлежавших советскому Союзу писателей и Литфонду.

«В собственность Российской Федерации перешло значительное количество объектов недвижимого имущества, ранее принадлежавшего Литературному фонду СССР, в том числе объекты, расположенные в городке писателей Переделкино, поселке Комарово Ленинградской области и другие», — сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минцифры.

Минцифры хочет получить имущество советского Литфонда


Проект указа предписывает отразить в уставе Фонда, что он «создается в целях содействия литературной деятельности путём создания необходимых условий для творческой работы литераторов».

«Под «созданием условий для творческой деятельности» подразумевается создание на базе передаваемого имущества в разных регионах России писательских резиденций, в которых были бы комфортные условия для творчества», — разъяснили в Минцифры нашему изданию.



#литература #недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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