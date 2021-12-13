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Минцифры хочет получить имущество советского Литфонда

Минцифры хочет получить имущество советского Литфонда
Ведомство планирует открыть резиденции мастерам слова по всей стране

00:00  Автор: Марина Третьякова



В России может быть создан Фонд поддержки российских литераторов с щедрым «приданым» в виде всего имущества, сохранившегося от Союза писателей СССР и Литературного фонда СССР. На его базе создадут писательские резиденции, сообщили «Парламентской газете» в Минцифры, которое станет учредителем фонда. В Ассоциации союза писателей и издателей приветствуют такую идею: в резиденциях авторы смогут сочетать уединённый писательский труд с культурной деятельностью. Какие условия нужны мастерам слова для плодотворной работы — в материале «Парламентской газеты».

Писатель снова поедет в Комарово  

С октября писательским делом в стране заведует Минцифры как правопреемник упразднённой Роспечати. В ведомстве создали Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии, который возглавил бывший замглавы Роспечати Владимир Григорьев. Теперь Минцифры готовит проект президентского указа о создании Фонда поддержки российских литераторов. Общественное обсуждение документа завершится 13 декабря.

Из документа следует, что в качестве имущественного взноса Россия передаст фонду всё федеральное имущество, которое ранее принадлежало Союзу писателей и Литфонду СССР. В пояснительной записке уточняется, что фонду поручат заботиться в том числе о целевом использовании и сохранении зданий и построек, некогда принадлежавших советскому Союзу писателей и Литфонду.

«В собственность Российской Федерации перешло значительное количество объектов недвижимого имущества, ранее принадлежавшего Литературному фонду СССР, в том числе объекты, расположенные в городке писателей Переделкино, посёлке Комарово Ленинградской области и другие», — сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минцифры.

Живое слово подчинили цифре


Там уточнили, что если указ будет подписан, то конкретные способы использования имущества закрепят в уставе фонда. «Они во многом будут зависеть от того, какое именно имущество будет передано в фонд и от его технического состояния», — подчеркнули в министерстве.

В проекте указа также говорится, что председателя фонда будет назначать Правительство по предложению Ассоциации союзов писателей и издателей. Своих кандидатов она будет предварительно согласовывать с Минцифры.

В управлении фондом будут принимать участие представители разных государственных структур, в том числе Администрации президента, а также ведущие литераторы. В Минцифры полагают, что это позволит контролировать использование переданного имущества «для минимизирования рисков его повторной утраты».

Покой и новые знакомства

Проект указа предписывает отразить в уставе фонда, что он «создаётся в целях содействия литературной деятельности путём создания необходимых условий для творческой работы литераторов».

«Под «созданием условий для творческой деятельности» подразумевается создание на базе передаваемого имущества в разных регионах России писательских резиденций, в которых были бы комфортные условия для творчества», — разъяснили «Парламентской газете» в Минцифры.


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Понятно, что писатель, в отличие от художника или скульптора, не нуждается в отдельной мастерской. Но писательские резиденции — это практика, известная во всём мире, сказал «Парламентской газете» писатель, член Творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей Алексей Варламов.

«Это полезная вещь. Писатели могут туда приехать на месяц-два и  работать в уединённом месте. Там же живут другие писатели, и можно сочетать уединённый писательский труд с общественной и культурной деятельностью», — поясни он.

Варламов отметил, что такие проекты уже возрождаются в Москве, например в Переделкине. Но важно распространить это по всей стране, чтобы резиденции были в разных регионах и писатели могли свободно посещать любые из них, считает он.

«Помните, как говорил Гоголь, что хорошо бы «проездиться по России». Мне кажется, у нас сейчас не хватает как раз такой краеведческой литературы. И важно, чтобы писатели не просто ездили по России и отдыхали в резиденциях, а знакомились с местными людьми, с местным творчеством. Тогда будет взаимное обогащение, диалог культур», — полагает Алексей Варламов.

Он добавил, что особенно полезны арт-резиденции будут для молодых авторов — они там смогут общаться с писателями разных поколений, спрашивать советов и набираться опыта у состоявшихся мастеров.



#литература


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По материалам: pnp.ru

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