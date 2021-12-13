Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда

35-летняя актриса Мирослава Карпович зря времени не теряет. Артистка тренируется прямо в поезде по дороге на гастроли. Звезда «Папиных дочек», Мирослава Карпович активно занята в театральных постановках, с которыми гастролирует по всей стране. На этот раз возлюбленная Прилучного отправилась в Ульяновск. Привыкшая к долгим переездам актриса приобрела уютную одежду для дороги. В поезде Мирослава надела футболку и яркую толстовку с принтами в виде рисунков из комиксов, завершив образ удобными спортивными штанами. Актриса нашла способ, как заниматься спортом даже во время движения поезда. Мирослава расположилась в коридоре вагона, где закинув ногу выше головы, показала прекрасную растяжку.Мирослава Карпович «Форму держу, топчик и стретчинг тоже», — заявила Мирослава. Ее гибкость восхитила поклонников, не поскупившихся на лайки. Когда Карпович добралась до Ульяновска, она устроила фотосессию в гостиничном номере. На фоне провинциального интерьера актриса позировала в серой футболке и стильных джинсах. Мирослава забавно строила гримасы на камеру в парике с длинными волосами.Мирослава Карпович «Этот цвет волос и стрижка вам очень подходит 😍❤️», «Мира ты очень милая красивая 🔥🔥🔥», «Так идут длинные волосы 🔥», «Вам очень идёт!😍🔥», «Как вам идёт такой цвет волос и такая длина 😍😍😍», откликнулись поклонники в комментариях.