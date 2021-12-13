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Младшая дочка Екатерины Климовой озабочена, как сделать новогодние подарки родным

Младшая дочка Екатерины Климовой озабочена, как сделать новогодние подарки родным
Актриса Екатерина Климова поделилась накануне забавным видео с 6-летней дочерью Беллой, которая не знает, что подарить маме, сестре и братьям на Новый год. Дочь известной актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи получила от мамы задание.
Девочке надо придумать и сделать подарки своими руками к Новому году для родственников. 6-летняя Белла даже растерялась. Дочь артистов призналась, что многое она не умеет, в частности, «не умеет делать чай, потому что ей не разрешают вскипятить утюг», а еще дома нет нужных материалов. Малышка записала маме видео с подробными объяснениями, почему она не может справиться с этой задачей в одиночку. «А как у вас обстоят дела с новогодними подарками? Ломаете голову или откладываете на последний момент? А сами написали письмо Деду Морозу? Сегодня для этого самый проходящий день в году 🤫 12:12: 2021!», - обратилась к аудитории Екатерина Климова. «Какая Бэлла хорошенькая🤗😍😘», «Как классно. Кризис дошкольного возраста. Ничего нет ничего не умею. Думай сама мама..😂😂😂», «Вскипятить утюг 😂😂😂 У неё диета от кофе ☕️ 😂😂😂 Дети когда маленькие такие прикольные !!!!! Фантазёрка !!!!! 👍👍👍», «Бедной девочке не дают вскипятить утюг🙈😂ох уж эти взрослые😂», «Настоящая женщина!!!😂😂😂»— комментируют поклонники в Instagram.
Дочери Екатерины Климовой - Белла и Елизавета Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая дочь актрисы родилась в ее первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Двое сыновей звезды Матвей и Корней появились на свет в браке артистки с Игорем Петренко. Актеры расстались в 2013 году. В 2015 году знаменитость вышла замуж за актера Гелу Месхи . В том же году у них родилась дочь Белла. В 2019 году супруги развелись, но сохранили хорошие отношения ради малышки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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