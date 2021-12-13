Мы должны смотреть в будущее
Система среднего профессионального образования сегодня популярна как никогда, считает директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
Виктор Неумывакин отметил популярность системы СПО как у родителей учащихся, так и у предприятий, а также у управленцев всех уровней.
«За успехами системы СПО лежит кропотливый труд каждого учреждения, мастеров и педагогов, директоров колледжей и региональных специалистов. Мы наследники еще советской системы трудовых резервов, и именно система СПО должна формировать инновационные решения, повышать качество образования», – считает Виктор Неумывакин.
Он обратил особое внимание на то, что необходимо реагировать на те изменения, которые происходят на рынке труда, в системе подготовки специалистов.