Мы должны смотреть в будущее

Система среднего профессионального образования сегодня популярна как никогда, считает директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

«О востребованности системы СПО говорят и цифры: порядка 60% девятиклассников выбирают колледжи для своего профессионального пути. Несколько лет назад число первокурсников в СПО составляло порядка 900 тысяч человек, сегодня это 1 миллион 200 тысяч человек – мы обогнали по приему все вузы страны», – заявил он на XV Международном конгрессе-выставке «Молодые профессионалы. Кадровый потенциал экономики».

Виктор Неумывакин отметил популярность системы СПО как у родителей учащихся, так и у предприятий, а также у управленцев всех уровней.



«За успехами системы СПО лежит кропотливый труд каждого учреждения, мастеров и педагогов, директоров колледжей и региональных специалистов. Мы наследники еще советской системы трудовых резервов, и именно система СПО должна формировать инновационные решения, повышать качество образования», – считает Виктор Неумывакин.

Он обратил особое внимание на то, что необходимо реагировать на те изменения, которые происходят на рынке труда, в системе подготовки специалистов.

«Мы должны смотреть в будущее и делать все, чтобы наши студенты были востребованы на рынке труда», – резюмировал Виктор Неумывакин.