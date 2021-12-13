Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына

Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына
Певица Наташа Королева прошлась по выступлению сына Архипа. Выступления артистки с наследником проходят не так гладко: сказывается волнение и отсутствие опыта у юноши. Наташа старается помочь сыну изо всех сил. В музыкальном шоу «Две звезды» знаменитости не только соревнуются между собой, но и помогают своим отпрыскам проявить себя на сцене. Кто-то держится очень уверенно, на уровне родителей, а кому-то каждое выступление дается с трудом. Сын Наташи Королевой 19-летний Архип Глушко не скрывает, что ему тяжело совладать со всеми переживаниями и соответствовать звездной маме. «Я даже не волновался, а помер внутри», — признался парень, вспоминая свое предыдущее выступление. Жюри отметили, что эмоции взяли над юношей верх, из-за чего он спел не так уверенно. В итоге дуэт Наташи и Архипа получил не самые высокие оценки.
Наташа Королева с сыном Королева считает, что сын слишком зажат, это не позволяет ему полностью раскрыться и задать жару. По мнению певицы, Архипу следует поработать над эмоциями с удвоенной силой, чтобы не теряться на фоне зажигательной партнерши. «Тебе нужно градус держать гораздо выше, чем он есть, потому что у тебя мама заводная. Я себя сдерживаю, чтобы тебя не задушить волной», — подсказывает сыну исполнительница перед выступлением. В этот раз звездный дуэт выбрал хит Макса Барских «Туманы». Видимо, Архипу песня пришлась по душе, он держался на сцене более уверенно, чем обычно. Сидевший в жюри Леонид Ярмольник отметил, что парень провел домашнюю работу. В прошлом выпуске именно он раскритиковал юношу и снизил балл. Однако в этот раз актеру все понравилось, он похвалил парня и вновь рассыпался в комплиментах перед Королевой. «Когда я поставил Архипу четверку, я заснуть не мог, переживал. Сегодня совершенно другое дело, это наслаждение! Архип, я так много лет твою маму люблю, такая она у тебя красавица и энерджайзер! Наташа, проходят года, а с тобой ничего не делается. Архип, ты счастливый человек, у тебя офигенная мама!» — восхитился Ярмольник.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Израиле придумали новые способы военного сдерживания Ирана
В Израиле придумали новые способы военного сдерживания Ирана
Лунный день сегодня 13 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 13 декабря 2021 года
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына
Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына
Тяжелобольной Слава Зайцев вышел в свет и заговорил о новой коллекции
Тяжелобольной Слава Зайцев вышел в свет и заговорил о новой коллекции
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Дмитрий Тарасов поделился кадрами с крещения сына
Дмитрий Тарасов поделился кадрами с крещения сына
Так менялся дашборд Xbox за последние 20 лет
Так менялся дашборд Xbox за последние 20 лет
Анонсирована игра The Last Hero of Nostalgaia — консольный эксклюзив Xbox
Анонсирована игра The Last Hero of Nostalgaia — консольный эксклюзив
Поссорившиеся Британия и Франция объединились для "отпора российскому агрессору"
Поссорившиеся Британия и Франция объединились для "отпора
Главные сериалы 2021 года: что посмотреть, если еще не успели
Главные сериалы 2021 года: что посмотреть, если еще не успели

Топ на сегодня

Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
GERZ – «Главное, не перепутать!»
GERZ – «Главное, не перепутать!»
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе

Еще по теме

Наташа Королева призналась в неудачных попытках ЭКО
Наташа Королева считает, что сын должен зарабатывать сам
Наташа Королева в мини отдыхает с повзрослевшим сыном в Японии (фото)
Наташа Королева выставила свою кандидатуру на выступление «Евровидения 2017»