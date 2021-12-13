Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына

Певица Наташа Королева прошлась по выступлению сына Архипа. Выступления артистки с наследником проходят не так гладко: сказывается волнение и отсутствие опыта у юноши. Наташа старается помочь сыну изо всех сил. В музыкальном шоу «Две звезды» знаменитости не только соревнуются между собой, но и помогают своим отпрыскам проявить себя на сцене. Кто-то держится очень уверенно, на уровне родителей, а кому-то каждое выступление дается с трудом. Сын Наташи Королевой 19-летний Архип Глушко не скрывает, что ему тяжело совладать со всеми переживаниями и соответствовать звездной маме. «Я даже не волновался, а помер внутри», — признался парень, вспоминая свое предыдущее выступление. Жюри отметили, что эмоции взяли над юношей верх, из-за чего он спел не так уверенно. В итоге дуэт Наташи и Архипа получил не самые высокие оценки.Наташа Королева с сыном Королева считает, что сын слишком зажат, это не позволяет ему полностью раскрыться и задать жару. По мнению певицы, Архипу следует поработать над эмоциями с удвоенной силой, чтобы не теряться на фоне зажигательной партнерши. «Тебе нужно градус держать гораздо выше, чем он есть, потому что у тебя мама заводная. Я себя сдерживаю, чтобы тебя не задушить волной», — подсказывает сыну исполнительница перед выступлением. В этот раз звездный дуэт выбрал хит Макса Барских «Туманы». Видимо, Архипу песня пришлась по душе, он держался на сцене более уверенно, чем обычно. Сидевший в жюри Леонид Ярмольник отметил, что парень провел домашнюю работу. В прошлом выпуске именно он раскритиковал юношу и снизил балл. Однако в этот раз актеру все понравилось, он похвалил парня и вновь рассыпался в комплиментах перед Королевой. «Когда я поставил Архипу четверку, я заснуть не мог, переживал. Сегодня совершенно другое дело, это наслаждение! Архип, я так много лет твою маму люблю, такая она у тебя красавица и энерджайзер! Наташа, проходят года, а с тобой ничего не делается. Архип, ты счастливый человек, у тебя офигенная мама!» — восхитился Ярмольник.