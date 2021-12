Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина

Злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. От его имени они написали о признании первой криптовалюты легальным средством платежа на территории страны.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.