Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина
Злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. От его имени они написали о признании первой криптовалюты легальным средством платежа на территории страны.
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
«Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать», — говорится в сообщении.
В фейковой публикации также говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.
Bitcoin scammers declare the cryptocurrency as India's legal tender. pic.twitter.com/uTe1R7XUWZ— Priya (@supesuonna) December 11, 2021
Злоумышленники также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли биткоина. На момент написания фейковый твит удален.
Напомним, в сентябре 2020 года Twitter премьер-министра Индии уже взламывали. Тогда неизвестные разместили фейковый призыв перевести средства в криптовалюте.
До этого масштабной атаке подверглись страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. В марте 2021 года совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.