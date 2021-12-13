Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина

Злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. От его имени они написали о признании первой криптовалюты легальным средством платежа на территории страны.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

«Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать», — говорится в сообщении.

В фейковой публикации также говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.

Bitcoin scammers declare the cryptocurrency as India's legal tender. pic.twitter.com/uTe1R7XUWZ — Priya (@supesuonna) December 11, 2021

Злоумышленники также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли биткоина. На момент написания фейковый твит удален.

Напомним, в сентябре 2020 года Twitter премьер-министра Индии уже взламывали. Тогда неизвестные разместили фейковый призыв перевести средства в криптовалюте.

До этого масштабной атаке подверглись страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. В марте 2021 года совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.