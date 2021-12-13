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Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина

Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина


Злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. От его имени они написали о признании первой криптовалюты легальным средством платежа на территории страны.




«Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать», — говорится в сообщении.


В фейковой публикации также говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.




Злоумышленники также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли биткоина. На момент написания фейковый твит удален.


Напомним, в сентябре 2020 года Twitter премьер-министра Индии уже взламывали. Тогда неизвестные разместили фейковый призыв перевести средства в криптовалюте.


До этого масштабной атаке подверглись страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. В марте 2021 года совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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