NFT-аукцион аудиоинтервью участников The Beatles оказался провалом

Портал Voices of Classic Rock продал лишь одно из четырех аудиоинтервью участников британской рок-группы The Beatles в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Торги прошли с 6 по 10 декабря на маркетплейсе Origin NFT Launchpad. Токены содержали аудиоинтервью:

Джона Леннона («День из жизни»);

Пола Маккартни («Хаос и творчество на заднем дворе»);

Джорджа Харрисона («Эбби-роуд»);

Ринго Старра («Его утерянный медальон»).

Каждый токен содержит WAV-файл с интервью. Продать удалось лишь NFT с дорожкой Маккартни по минимальной цене — 1,25 ETH (около $5000 по курсу на момент написания).

Ранее владелец невзаимозаменяемого токена Bored Ape Yacht Club #9452 продал его в 4337 раз дороже цены покупки — за 347 ETH (почти $1,4 млн).

Напомним, в декабре редкий NFT CryptoPunks #4156 купили за 2500 ETH (около $10,26 млн на момент сделки).