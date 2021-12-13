NFT-аукцион аудиоинтервью участников The Beatles оказался провалом
Портал Voices of Classic Rock продал лишь одно из четырех аудиоинтервью участников британской рок-группы The Beatles в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Торги прошли с 6 по 10 декабря на маркетплейсе Origin NFT Launchpad. Токены содержали аудиоинтервью:
- Джона Леннона («День из жизни»);
- Пола Маккартни («Хаос и творчество на заднем дворе»);
- Джорджа Харрисона («Эбби-роуд»);
- Ринго Старра («Его утерянный медальон»).
Каждый токен содержит WAV-файл с интервью. Продать удалось лишь NFT с дорожкой Маккартни по минимальной цене — 1,25 ETH (около $5000 по курсу на момент написания).
Ранее владелец невзаимозаменяемого токена Bored Ape Yacht Club #9452 продал его в 4337 раз дороже цены покупки — за 347 ETH (почти $1,4 млн).
Напомним, в декабре редкий NFT CryptoPunks #4156 купили за 2500 ETH (около $10,26 млн на момент сделки).