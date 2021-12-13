Николай Басков рассказал о неудачной попытке найти любовь в сети

Певец Николай Басков совсем отчаялся встретить свою вторую половинку. Артист уже долгие годы завидные холостяк. За его сердце в свое время боролись Анастасия Волочкова и Оксана Федорода, Теперь же сердца «натурального» блондина свободно, и он стремится заполнить его, во что бы то ни стало. Басков признается, что регистрация на сайте знакомств принесла ему больше проблем, чем помогла. Например, певцу стали поступать непристойные предложения.Николай Басков Кроме того, некоторые пользователи не верят, считая, что за маской артистка прячется обычный артист. Несмотря на то что со знакомством с судьбой пока не выходит, Басков не теряет надежду. Артист рассказал, что не так давно вел свадьбу молодой пары, которые нашли свое счастье на сайте знакомств: «Они оба из хороших культурных семей, но нашли там свое счастье». Золотой голос призывает не бояться и не стесняться любых способов, которые позволят наладить личную жизнь. «Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе» — считает Николай.