Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя. На календаре понедельник, а это значит, что важно расходовать энергию разумно. Нумерологи рассказали, каким будет этот день и как можно сделать свою жизнь лучше.

Сегодня стоит помнить об опасности сомнений, ведь это день силы. Марс подарит людям уверенность в себе. Осталось лишь узнать, как себя будут вести числа. Забегая вперед, можно отметить, что они довольно неплохо синхронизированы с энергией планеты.

Число-покровитель 13 сентября 2021 года

Начинается 347 по счету день года. Чтобы понять, каким он будет, необходимо выяснить число-покровитель дня. Для этого нужно сложить все цифры даты 13.12.2021 и прибавить к ним в конце порядковый номер понедельника — 1: 1+3+1+2+2+0+2+1+1=13. 1+3=4.

У руля сегодня Четверка, покровитель всех четырех стихий. Это число дает нам право выбора. Это значит, что вы сегодня сами решаете, в какой сфере нужно активизироваться. Самое главное сегодня — использовать правильно свои самые сильные стороны характера. Главным символом дня становится разделяющаяся дорога, олицетворяющая собой свободу выбора. Четверка помогает в основном тем, кто действует осторожно, мудро, без спешки.





События 13 декабря из прошлого

13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил Новую Зеландию. Это отличное время для путешествий и посещения новых мест.

13 декабря 1864 года Парагвай объявил войну Бразильской империи. Как известно, война окончилась не в пользу Парагвая. Сегодня не стоит начинать конфликты, поскольку Четверка не любит проявления агрессии.

13 декабря 1974 года Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около ста километров. Если вы жаждете свободы, то сегодня можете предпринимать любые меры для ее достижения.

Советы нумерологов на этот понедельник

Старайтесь не допускать халатного отношения к делам и работе. Если решите взяться за что-то, то делайте это так, чтобы к вам нельзя было придраться.

Вполне возможно, что сегодня многие из нас встретят на своем пути события, которые придется пережить впервые. Впитывайте в себя информацию и запоминайте все, что будет происходить. Четверка подарит вам мудрость.

Нумерологи советуют относиться к близким людям с добротой и лаской. Не провоцируйте скандалы и ссоры. Сегодня они могут построить между людьми непреодолимую стену.

Поощряется физическая активность. Не забывайте больше ходить, заниматься спортом и меньше питаться фаст-фудом. Следите за своим здоровьем.

Если очень хочется изменить жизнь, то придется приложить усилия. Четверка и Марс образуют отличный тандем. Они помогут стать успешнее всем, кто не ждет у моря погоды, а предпочитает брать инициативу в свои руки.

Талисманы удачи на 13 декабря

Руна Эваз. Это руна, привлекающая положительные перемены. Она поможет вам сегодня оставаться верными своим принципам и быть продуктивными в любом начинании. Ее не обязательно наносить на тело. Можно просто нарисовать ее на листке бумаги и положить в карман. Вот как выглядит эта руна:





Янтарь, сердолик, золотые украшения и одежда красного цвета. Это самые лучшие талисманы на сегодняшний день. Они полностью синхронизированы с энергией Марса и могут принести вам удачу в делах, финансах, работе. Лучший талисман любви на сегодня — розовый кварц.