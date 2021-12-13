Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе

44-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила, что в сентябре вышла замуж, а ее 54-летний муж вдруг перестал носить обручальное кольцо. Стоило Ольге Орловой объявить о своем замужестве, как в Сети стали появляться самые разные слухи о её личной жизни. Одни пишут, что бизнесмен Валерий на самом деле не так богат, как хочет казаться. Другие, что он ради артистки якобы бросил жену с тремя детьми и оставил их без крыши над головой. Третьи вообще уверены, что свадьбы была фиктивной. Этому уже нашли в Сети косвенное подтверждение. Фанаты обратили внимание, что муж Ольги сразу после свадебной фотосессии снял обручальное кольцо и больше его не надевает. Это в глазах многих расценивается, как признание мужчины, что он по-прежнему свободен. Однако Орлова, несмотря на все слухи, действительно нашла своего принца и очень счастлива. Свадьба была настоящей, а кольцо муж исполнительницы не носит по личным причинам. Об этом она рассказала в своем Instagram.Ольга Орлова с мужем «Популярный вопрос сегодня. Не любит украшения, не придает этому особого значения. Я не заставляю, для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — ответила Ольга на вопрос подписчиков. Между прочим, уже в ближайшее время супруги съедут из загородного дома Ольги и отметят новоселье в новом жилище. Со своим супругом певица познакомилась в ресторане, куда пришла с подругами. Мужчина долго не решался подойти к звезде, но потом набрался смелости и ни разу не пожалел.