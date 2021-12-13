Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе

Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе
44-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила, что в сентябре вышла замуж, а ее 54-летний муж вдруг перестал носить обручальное кольцо. Стоило Ольге Орловой объявить о своем замужестве, как в Сети стали появляться самые разные слухи о её личной жизни. Одни пишут, что бизнесмен Валерий на самом деле не так богат, как хочет казаться. Другие, что он ради артистки якобы бросил жену с тремя детьми и оставил их без крыши над головой. Третьи вообще уверены, что свадьбы была фиктивной. Этому уже нашли в Сети косвенное подтверждение. Фанаты обратили внимание, что муж Ольги сразу после свадебной фотосессии снял обручальное кольцо и больше его не надевает. Это в глазах многих расценивается, как признание мужчины, что он по-прежнему свободен. Однако Орлова, несмотря на все слухи, действительно нашла своего принца и очень счастлива. Свадьба была настоящей, а кольцо муж исполнительницы не носит по личным причинам. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Ольга Орлова с мужем «Популярный вопрос сегодня. Не любит украшения, не придает этому особого значения. Я не заставляю, для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — ответила Ольга на вопрос подписчиков. Между прочим, уже в ближайшее время супруги съедут из загородного дома Ольги и отметят новоселье в новом жилище. Со своим супругом певица познакомилась в ресторане, куда пришла с подругами. Мужчина долго не решался подойти к звезде, но потом набрался смелости и ни разу не пожалел.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
В Якутии отремонтируют 58 школ
В Якутии отремонтируют 58 школ
Студенты ОмГПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения»
Студенты ОмГПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель
В ЯНАО стартовал межрегиональный чемпионат «ЯмалСкиллс»
В ЯНАО стартовал межрегиональный чемпионат «ЯмалСкиллс»
В Москве состоялся Гастрономический фестиваль северной кухни
В Москве состоялся Гастрономический фестиваль северной кухни
Мы должны смотреть в будущее
Мы должны смотреть в будущее
Завершился первый тур финала Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»
Завершился первый тур финала Всероссийского конкурса педагогических
Евгений Папунаишвили поделился снимком подросшей красавицы-дочки
Евгений Папунаишвили поделился снимком подросшей красавицы-дочки
Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе
Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе
Младшая дочка Екатерины Климовой озабочена, как сделать новогодние подарки родным
Младшая дочка Екатерины Климовой озабочена, как сделать новогодние
DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн
DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн
В разведке Великобритании высказали опасения касательно цифрового юаня
В разведке Великобритании высказали опасения касательно цифрового юаня

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда

Еще по теме

Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Виктория Боня рассказала о новом муже
Актриса Настасья Самбурская заявила, что вышла замуж