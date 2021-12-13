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Оператор ботнета для кражи биткоинов получил четыре года тюрьмы в США

Оператор ботнета для кражи биткоинов получил четыре года тюрьмы в США


Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюрьмы за организацию работы вредоносного ПО Kelihos, которое среди прочего занималось кражей средств с биткоин-кошельков.


По данным Минюста США, обвиняемый управлял службой «шифрования» для ботнета, что позволяло скрывать его для антивирусных программ и привело к заражению около сотен тысяч компьютеров по всему миру.


Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, с этого момента он находился под стражей. Летом 2021 года присяжные признали его виновным в киберпреступлениях.


Россиянин работал вместе с «королем спама» Петром Левашовым. Последнего в США обвиняют в том, что он на протяжении 20 лет управлял сетью крупных ботнетов Storm Worm, Waledac и Kelihos.


Левашова задержали в Испании в 2017 году, в 2018 году его экстрадировали в США. В июле 2021 года суд приговорил «короля спама» к уже отбытому сроку в 2,7 года.


Ботнет Kelihos впервые появился в декабре 2010 года. Его использовали для рассылки спама канадским фармацевтическим компаниям, проведения DDoS-атак, кражи личных данных и средств с биткоин-кошельков. На пике деятельности в сеть входило около 110 000 устройств. В 2017 году деятельность Kelihos прекратилась.


Напомним, в начале декабря Google подала иск против предположительных создателей ботнета Glupteba, заразившего более миллиона компьютеров на базе Windows для скрытого майнинга криптовалют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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