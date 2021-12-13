Осужденные иркутской ИК изготовят 600 контейнеров для раздельного сбора отходов

Двадцать осужденных колонии №6 Иркутска изготовят 600 контейнеров для раздельного сбора отходов. Их разместят в Свирске, Усть-Илимске, Слюдянке, Эхирит-Булагатском, Чунском и других районах. На изготовление заключены контракты с муниципалитетами Иркутской области на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Контейнеры изготавливаются в цехе металлообработки. Осужденные раскраивают металл и сваривают детали. Затем контейнеры окрашиваются в разные цвета в зависимости от вида отходов. Изделия проходят обязательный контроль качества, отличаются высокой прочностью и прослужат не один год.

Александр Ращупкин, начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Иркутской области:

— Целью уголовно-исполнительной системы является не извлечение прибыли, а увеличение рабочих мест для осужденных, их эффективная трудовая адаптация к жизни после освобождения. Получая зарплату, осужденный может погашать иск о возмещении ущерба в пользу потерпевшего, возмещать расходы государства на его содержание в исправительном учреждении.

В 2021 году Иркутская области получит 17,5 миллиона рублей на закупку мусорных контейнеров для раздельного накопления отходов. Заявку на федеральную субсидию одобрило Минприроды РФ. В 2020 году Иркутск занял 126-е место в рейтинге доступности раздельного сбора отходов. С 2018 года в Иркутске количество контейнеров для сортировки мусора во дворах снизилось с 4% до 1%.

Иркутская область получит 17,5 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного мусора

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