Первые 15 минут геймплея The Gunk, игра выйдет в Game Pass на этой неделе





На этой неделе подписка Xbox Game Pass пополнится весьма любопытным проектом — игрой The Gunk от студии Image & Form Games и издательства Thunderful Publishing. Команда Image & Form Games известна по играм серии SteamWorld, которые отличаются своими уникальными и необычными мирами. The Gunk обещает стать такой же игрой, где игроки смогут исследовать неизведанную планету со своими особенностями.

Журналисты пока не выставили оценки игре The Gunk, но портал IGN сегодня опубликовал первые 15 минут геймплея проекта. Их можно посмотреть ниже.

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Релиз The Gunk состоится 16 декабря, сразу игра появится в подписке Game Pass. Пока об игре мало подробностей, известно, что она представляет собой смесь экшена, исследований и головоломок. Игру уже можно предварительно установить по Game Pass, всего в ней будет 17 достижений.

The Gunk

The Gunk представляет: Рани, одна из пары отважных космических дальнобойщиц, которые в поисках случайных заработков натыкаются на нетронутую…

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