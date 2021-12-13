Певец Шура рассказал о последствии своих пагубных привычек

Певец Шура признался, что вероятнее всего ни когда не станет отцом. 46-летний артист по сей день не обзавелся собственной семьей. Музыкант очень жалеет о том, что в свое время не вел здоровый образ жизни. Александр Медведев (Шура) поучаствовал в шоу «Суперстар» на НТВ, исполнив песню Ирины Аллегровой «Транзитный пассажир». Поделился артист и личными откровениями. У звезды было много романов, но ту самую женщину, с которой бы захотел связать всю жизнь, Шура до сих пор не нашел.Шура Нет у исполнителя и детей. Самыми его близкими существами являются две собаки – Юся и Муха. Шура признался, что ошибки молодости, вредные привычки и долгая борьба с онкологическим заболеванием не могли не сказаться на его здоровье. Из-за всего этого певец не может иметь детей. Артист рассказал, что однажды поинтересовался у врача, есть ли у него шанс стать отцом. На это медик ему заявил, что никаких гарантий никто ему не даст. Изучив статистику с такими патологиями, как у него, Шура понял, что действительно, даже если у него получится стать отцом, здоровья его чаду никто не гарантирует. Отметим, что в Сети ходят слухи, что к знаменитости вернулся рак. Официально певец Шура пока не комментировал эти данные, но недавно купил себе белый гроб, ограду и место на кладбище.