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Пьяная Анастасия Волочкова с гневом обрушилась на Большой театр

Пьяная Анастасия Волочкова с гневом обрушилась на Большой театр
Как сообщает пресса, балерина Анастасия Волочкова снова эпатировала публику. Артистка балета в очередной раз оказалась в центре скандала: артистка едва не пустила насмарку труд съемочной группы YouTube-шоу «Бар в большом городе», где стала одним из звездных гостей. Артистка вела себя столь вызывающе, что выпуск решено было не выкладывать в публичный доступ. Некоторые заподозрили, что танцовщица появилась в студии в состоянии алкогольного опьянения. Она постоянно перебивала других приглашенных – юмористку Елену Новикову и комика Владимира Бухарова, хвасталась своими любовными похождениями, а под конец накинулась с нецензурной бранью на руководство Большого театра, где, к слову, недавно побывала, впервые за 17 лет.
Анастасия Волочкова «Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку… А Большой театр продолжают разваливать. Представляете, у них там билеты по 60 тысяч! Чтобы сходить всей семьей, нужно потратить целое состояние. На Мальдивы слетать дешевле. Раньше в Большом театре была такая публика! Там были люди, которые действительно обожают балет. А теперь ходят одни толстосумы со своими силиконовыми женщинами», — раскричалась артистка. Досталось от Волочковой и присутствовавшим в шоу. Бухаров рискнул в присутствии Анастасии рассказать историю о том, как к нему приставала пьяная балерина. Не удивительно, что его рассказ задел артистку за живое, и она атаковала комика. «Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку»,  — заявила экс-балерина Большого театра и покинула шоу. Лишь через некоторое время Волочкова успокоилась и съемки продолжились, пишет StarHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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