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Пять мест в мировом океане, где под водой ищут пришельцев

Пять мест в мировом океане, где под водой ищут пришельцев
База у побережья Малибу

Чаще всего странные летающие объекты видят у побережья Калифорнии. Поэтому открытие необычного и явно искусственного подводного объекта на дне Атлантического океана, неподалеку от Малибу, выглядит столь достоверным. Предполагаемая база инопланетян давно вызывает споры в научных кругах — кто-то верит в пришельцев, другие же считают, что на фото всего лишь необычный излом океанского шельфа.

База острова Паффин

Многочисленные свидетельства очевидцев о спускающихся под воду огнях в районе острова Паффин, привлекли пристальное внимание крупных уфологов. Серия фотографий, первая из которых была сделана еще в 1974 году, также выглядит довольно достоверно. Интересно, что вся эта область фигурирует в древних уэльских легендах как подводное королевство Кантрер Гвелод, населенное мифическими существами. Совпадение выглядит как минимум странным.

База под озером Онтарио

В декабре 2013 года один из жителей Гамильтона пришел в полицию и заявил, что видел несколько светящихся объектов, ушедших под воду одного из Великих Озер. Над ним, конечно же, посмеялись. Но затем история повторилась: на сей раз странные объекты видел шериф города и два его помощника. Кроме того, в архивах обнаружилась аналогичная история, датированная еще 1991 годом. Легенда о базе пришельцев под озером Онтарио укрепилась после нескольких публикаций на профильных порталах уфологов. Правда, вопрос о том, насколько они надежны, остается открытым.

Подводный коридор у Новой Зеландии

Исследователи НЛО заявляют, что весь район у Северного острова (один из островов Новой Зеландии), является огромной подводной базой пришельцев. Первые сообщения о необычной активности под водой появились в марте 1995 года. С тех пор как минимум раз в несколько месяцев местная полиция принимает сообщение от испуганных туристов, которые видели светящиеся огни под водой.

Темные воды Эри

Озеро Эри (еще одно из пяти великих озер Северной Америки), также находится под пристальным вниманием уфологов. В 2011 году профессор физики Пенсильванского университета Робин Своуп собрал все свидетельства очевидцев в одну книгу — получился довольно толстый том. Первое сообщение о летающих тарелках датировано весной 1988 года. Странный корабль погрузился под воду и пропал на глазах у нескольких остолбеневших рыбаков.
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По материалам: Sivator

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