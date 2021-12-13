Победителем Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стал Кирилл Вагапов

В Ульяновске подвели итоги финального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021». Победителем конкурса стал ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы № 3» г. Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

100 финалистов конкурса, учащиеся 9–11-х классов из 38 регионов России, соревновались в пяти испытаниях: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевая игра и решение различных кейсов.

Наиболее успешно со всеми заданиями справился ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы № 3 г. Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов, ставший победителем конкурса. В финал школьник вышел благодаря хорошей успеваемости, успехам в спорте, активной общественной деятельности. Кирилл профессионально занимается легкой атлетикой, а также пробовал себя в других видах спорта (хоккей, гимнастика, баскетбол).

Лауреатами самого престижного конкурса среди учащихся образовательных школ стали ученица 11-го класса Лицея № 1 имени М.В. Карамаева из г. Горно-Алтайска (Республика Алтай) Алина Клейменова и ученик 11-го класса Гимназии № 30 г. Иваново (Ивановская область) Александр Малый.

Также были объявлены победители специальных номинаций:

– «Общественник года» – Анастасия Волкова, Республика Татарстан;

– «Интеллектуал года» – Данила Поддубский, Тамбовская область;

– «Творческая личность года» – Любовь Ермакова, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

– «Лидер года» – Александр Гилязов, Челябинская область;

– «Мастер IT года» – София Захарова, Рязанская область.

В состав жюри конкурса вошли представители профессионального педагогического сообщества, научных и спортивных организаций, творческих союзов, общественных объединений, имеющих опыт организации работы с молодёжью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности.

Справочно

Всероссийский конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. Его основные цели – создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов.

Конкурс входит во Всероссийский перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, Министерства просвещения Российской Федерации.

Организаторами конкурса в 2021 году выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Ульяновской области, Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи».

Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году.