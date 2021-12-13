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Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021" стала представительница Индии Харназ Сандху

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021" стала представительница Индии Харназ Сандху

Вчера в Эйлате состоялся ежегодный конкурс "Мисс Вселенная". Его победительницей в этом году стала 21-летняя представительница Индии Харназ Сандху. Ей удалось обойти конкуренток из 79 стран.


В финале конкурса Сандху соперничала с представительницами Южной Африки и Парагвая Лалелой Мсване и Найдей Феррейра (им достались второе и третье места соответственно). Конкурсанткам предложили дать совет молодым людям, которые сталкиваются с дискриминацией в современном мире. Харназ призвала молодежь верить в себя, не сравнивать себя с другими и не оставаться равнодушными к важным событиям, происходящим в мире.

Россиянка Ралина Арабова в финал конкурса не прошла.

Харназ Сандху — актриса и певица. Она увлекается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и шахматами, а также активно борется за расширение прав и возможностей женщин во всем мире.

В прошлом году победу в конкурсе одержала представительница Мексики Андреа Меза.


Надя Феррейра, Лалела Мсване, Харназ Сандху
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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