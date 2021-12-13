Подразделение SK Telecom потребовало от портфельных компаний присутствия в метавселенной

SK Square, инвестиционное подразделение южнокорейского телеком-гиганта SK Telecom, хочет, чтобы все портфельные компании присутствовали в метавселенной. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам управляющего директора SK Square Ха Сок-джуна, клиенты должны иметь возможность использовать криптовалюты для покупок, оплаты стриминговых медиа и других транзакций в виртуальном сообществе.

Компания купила 35% долю в криптовалютной бирже Korbit, а одна из аффилированных с ней фирм в первой половине 2022 года планирует выпустить токен, добавил он.

"Наш бизнес должен превратиться в метавселенную. Общение между клиентами будет смещаться с мобильных телефонов в виртуальное пространство, и монеты станут использоваться как новые валюты на наших платформах", — заявил Сок-джун.

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Согласно изданию, SK Square является крупнейшим акционером производителя чипов SK Hynix. В портфеле фирмы также магазин мобильных приложений One Store и агрегатор такси Tmap Mobility.

Сок-джун отметил, что компания изучает возможности инвестиций в иностранные криптобиржи с прицелом на создание международной "монетной экосистемы".

Фирма также рассмотрит возможность покупки криптовалют, включая биткоин, в случае снятия локальных ограничений на прямые инвестиции в них, сказал он.

"Я не думаю, что криптовалюта сама по себе является спекулятивным активом. Мы осознаем волатильность ценового движения и должны быть осторожны. Но для нас не имеет смысла исключать ее как инвестиционный выбор", — подчеркнул глава SK Square.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что в ближайшие два-три года виртуальное общение между людьми переместится в метавселенные.

В Grayscale Investments спрогнозировали, что годовой доход этого сектора в ближайшее время может достигнуть $1 трлн.