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Подруга Марины Хлебниковой рассказала о ее состоянии

Подруга Марины Хлебниковой рассказала о ее состоянии
Певица Марина Хлебникова до сих пор находится в тяжелом состоянии после пожара. Артистка продолжает восстанавливаться после ужасного пожара. Одной из ее подруг удалось поговорить с певицей и узнать последние новости о ее самочувствии. Тысячи поклонников переживают за Марину Хлебникову, ведь певица сильно пострадала в пожаре. Слухи по поводу произошедшего ходили разные: кто-то утверждал, что звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула с сигаретой в руках. Однако с этой версией категорически не согласны друзья звезды. «Марина просила всем передать благодарность за сданную кровь, за слова поддержки. Она чувствует вашу любовь. Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — подчеркнула Наталия Гулькина, которая много лет находится в приятельских отношениях с Хлебниковой.
Марина Хлебникова Представители Марины редко дают комментарии и стараются не распространяться о ее состоянии. Сама Хлебникова также не общается с журналистами, но поддерживает контакт с друзьями. Так, знакомой звезды Нине Брусяниной удалось до нее дозвониться. «Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — рассказала Нина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Ранее стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату, но говорить о выздоровлении пока рано. Звезда получила сильные ожоги лица и тела. Именно поэтому поклонники переживают, что артистка не сможет вернуться на сцену. А вот коллеги певицы уверены, что та преодолеет испытание. Хлебникова неоднократно получала удары судьбы, но раз за разом справлялась с ними.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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