«Пока не время» для анонса новой игры от авторов Mortal Kombat





Некоторые игроки ожидали, что в рамках The Game Awards 2021 состоится анонс новой части Mortal Kombat или другого проекта студии NetherRealm. В итоге, анонс не состоялся, и игроки в соцсетях начали выражать свою разочарованность. На их слова ответил руководитель студии NetherRealm Эд Бун, который рассказал, что пока не время для анонса следующей игры.

По словам Буна, он «признателен» за проявленный интерес со стороны игроков к будущему проекту студии. Однако, сейчас они не готовы объявить о своем новом проекте. Эд Бун отмечает, что «вовлечено гораздо больше переменных», чем можно было ожидать. О чем именно заявляет Эд Бун, он не уточнил.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren’t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2021



Отметим, что многие игроки в соцсетях разочарованы именно отсутствием анонса Mortal Kombat 12, тогда как официально студия NetherRealm пока не объявляла, что ее следующий проект — это именно новая часть Mortal Kombat.