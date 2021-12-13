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«Пока не время» для анонса новой игры от авторов Mortal Kombat

«Пока не время» для анонса новой игры от авторов Mortal Kombat


Некоторые игроки ожидали, что в рамках The Game Awards 2021 состоится анонс новой части Mortal Kombat или другого проекта студии NetherRealm. В итоге, анонс не состоялся, и игроки в соцсетях начали выражать свою разочарованность. На их слова ответил руководитель студии NetherRealm Эд Бун, который рассказал, что пока не время для анонса следующей игры.

По словам Буна, он «признателен» за проявленный интерес со стороны игроков к будущему проекту студии. Однако, сейчас они не готовы объявить о своем новом проекте. Эд Бун отмечает, что «вовлечено гораздо больше переменных», чем можно было ожидать. О чем именно заявляет Эд Бун, он не уточнил.


Отметим, что многие игроки в соцсетях разочарованы именно отсутствием анонса Mortal Kombat 12, тогда как официально студия NetherRealm пока не объявляла, что ее следующий проект — это именно новая часть Mortal Kombat.

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По материалам: newxboxone

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