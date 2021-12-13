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Полезные свойства гинкго и сферы его применения

Полезные свойства гинкго и сферы его применения

Гинкго — очень сильное во всех смыслах растение. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем оно уникально, как помогает человеку и какими магическими и целебными свойствами обладает.


Гинкго — дерево, которое может вырастать до сорока метров в высоту. Его целебные свойства намного более сильные, чем у привычной нам березы или липы.

Основные целебные свойства гингко

Это популярное в народной и фундаментальной медицине растение. Знания о нем пришли к нам с востока, где оно произрастает в больших количествах. Чтобы использовать его целебные свойства, совсем не обязательно ехать в Китай для сбора листьев. Вы можете вырастить данное растение у себя дома, либо в огороде, на участке. Стоит сразу отметить, что поначалу растение очень прихотливо и требует ухода, повышенной влажности и не любит прямых солнечных лучей. В начале жизненного пути деревце придется укрывать на зиму, но потом оно сможет справляться с холодами самостоятельно.

Для лечения используют листья растения. В них сосредоточена вся целебная сила гинкго. В них содержатся танины, гинкголиды и билобалиды (необычайно редкие вещества), аминокислоты, полисахариды, эфирные масла, карданолы, алкалоиды, кверцетин, а также минералы: фосфор, селен, титан, магний, калий, кальций и так далее. Семена гингко тоже полезны: в них есть валерьяновая кислота.

Растение крайне благотворно влияет на сосудистую систему, улучшает кровоток, снижает риск тромбоза, выполняет функцию антиоксиданта, укрепляет нервную систему, снижает уровень вредного холестерина, замедляет развитие рака, помогает бороться с нарушениями сна, убирает пигментные возрастные пятна.


Гинкго широко используется и в косметологии, ведь его листья увлажняют кожу, делают ее более упругой, снижает выпадение волос. Гинкго можно купить в аптеке либо делать сборы самостоятельно, если у вас уже есть это растение дома или на участке. Перед приемом желательно проконсультироваться с врачом.

Использование гинкго в магии

Восточные мудрецы издревле считали гинкго растением Инь и Ян. Оно в равных пропорциях содержит в себе как мужскую, так и женскую силу. Оно хранит в себе высшую мудрость, дарит людям гармонию и радость, преображает дом и участок, привлекая к себе положительную энергию Ци.

Согласно мнению экспертов, гинкго помогает людям чувствовать себя молодыми духовно. Если жить в том месте, где растет это дерево, то вы будете намного более целеустремленными и сильными.

Также это растение с древности считалось помощником в творчестве и интеллектуальной работе. Его полезно ставить в офисах, рабочих кабинетах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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