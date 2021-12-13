Пользователи сети рассказывают о знакомых с такими фамилиями, что хочется пожениться ради крутых сочетаний
Звучная и красивая фамилия — мечта многих. А интересное сочетание с именем даёт дополнительный бонус к гордости тем, как тебя зовут. Пользовательница Твиттера с ником «блин, полин» рассказала о своём знакомом с фамилией Малин, к которой идеально подходит имя девушки. Этот пост вдохновил других пользователей Твиттера поделиться историями про известные им интересные сочетания.
Пользовательница Твиттера рассказала о знакомом с фамилией, которая идеально подходит к её имени
Другие пользователи решили присоединиться и рассказать о звучных именах своих знакомых
Автор последнего твита немного запутался, конечно же, он имел в виду не полиандр, а палиндром — слово или число, которое одинаково читается в обоих направлениях. Однако уверяет, что история про сестёр — чистая правда.
Королевская кровь
Для Полин есть ещё один забавный вариант
А у кого-то родители не подумали о благозвучности сочетаний
Даже знаменитости не прочь поиграть с именами
Маленькое дополнение: Тайгер или Тигер — это второе имя девушки. Полное имя дочери Тиля Швайгера — Эмма Тайгер Швайгер.
Ох уж эти повторения
Красивая фамилия как повод для брака
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И ещё пара забавных историй
Кстати, у нас ещё есть истории о том, как люди коверкают сложные имена людей. Найти их вы можете здесь. А в комментариях пишите, какие интересные сочетания имён и фамилий встречали вы.