Пользователи сети рассказывают о знакомых с такими фамилиями, что хочется пожениться ради крутых сочетаний

Звучная и красивая фамилия — мечта многих. А интересное сочетание с именем даёт дополнительный бонус к гордости тем, как тебя зовут. Пользовательница Твиттера с ником «блин, полин» рассказала о своём знакомом с фамилией Малин, к которой идеально подходит имя девушки. Этот пост вдохновил других пользователей Твиттера поделиться историями про известные им интересные сочетания.

Пользовательница Твиттера рассказала о знакомом с фамилией, которая идеально подходит к её имени

Другие пользователи решили присоединиться и рассказать о звучных именах своих знакомых

Автор последнего твита немного запутался, конечно же, он имел в виду не полиандр, а палиндром — слово или число, которое одинаково читается в обоих направлениях. Однако уверяет, что история про сестёр — чистая правда.

Королевская кровь

Для Полин есть ещё один забавный вариант

А у кого-то родители не подумали о благозвучности сочетаний

Даже знаменитости не прочь поиграть с именами

Маленькое дополнение: Тайгер или Тигер — это второе имя девушки. Полное имя дочери Тиля Швайгера — Эмма Тайгер Швайгер.

Ох уж эти повторения

Красивая фамилия как повод для брака

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И ещё пара забавных историй

Кстати, у нас ещё есть истории о том, как люди коверкают сложные имена людей. Найти их вы можете здесь. А в комментариях пишите, какие интересные сочетания имён и фамилий встречали вы.