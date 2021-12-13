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После трех неудачных попыток Ким Кардашьян наконец сдала экзамен по юриспруденции

После трех неудачных попыток Ким Кардашьян наконец сдала экзамен по юриспруденции

41-летняя Ким Кардашьян после нескольких неудачных попыток все-таки смогла сдать экзамен для юристов-первокурсников, так называемый baby bar exam. Последний раз она пыталась его сдать в начале года, но не добрала чуть менее ста баллов до минимальных необходимых 560 баллов. Теперь, когда все прошло успешно, своей радости Ким не скрывает, ведь она стала на шаг ближе к тому, чтобы получить профессию адвоката.

О боже мой! Я сдала экзамен! Те, кто не в курсе моего пути, знайте, что это было нелегко. Я провалила этот экзамен трижды за два года, но каждый раз возвращалась, усерднее училась и пробовала снова. Во время третьей попытки я болела коронавирусом и у меня была температура, но я не оправдываюсь. В Калифорнии я изучаю юриспруденцию по программе, где нужно сдать два экзамена на получение адвокатуры, и это был только первый, но более сложный. Лучшие юристы говорили мне, что это почти невозможно и этот путь сложнее, чем традиционный путь в юридической школе, но это был мой единственный вариант, и мне так приятно идти к достижению своей цели,

— написала Ким, поблагодарив всех, кто помог ей в подготовке.


Ким Кардашьян

Дело в том, что, несмотря на то что у Ким нет диплома об окончании юридического университета, по законам штата Калифорния она все равно может стать адвокатом — для этого ей просто необходимо в течение определенного количества времени изучать право вместе с практикующими адвокатами, что Ким и делает.

Кардашьян всерьез заинтересовалась юриспруденцией еще несколько лет назад, когда она выступала за проведение тюремной реформы, а также боролась за освобождение заключенных, которые были приговорены к огромным тюремным срокам за нетяжелые преступления. В июне 2018 года она смогла убедить президента Дональда Трампа смягчить приговор Элис Мари Джонсон. Женщина была осуждена за хранение наркотиков и на тот момент находилась в тюрьме уже 21 год.

На эту деятельность Ким вдохновил и пример ее отца, известного юриста и адвоката Роберта Кардашьяна. О нем звезда также вспомнила в своем посте:

Я знаю, что мой отец был бы горд (Роберт Кардашьян умер в 2003 году. — Прим. ред.), но он был бы и шокирован, узнав, что я избрала этот путь. Мне рассказывали, что он высмеивал людей, которые не сдали экзамен с первой попытки, в отличие от него, но он горячо поддерживал бы меня!


Своим подписчикам знаменитость и раньше уже рассказывала, как серьезно относится к своей учебе и тратит на нее по несколько часов в день. Кроме того, в прошлом году Ким проходила стажировку в юридической фирме в Сан-Франциско. Изначально ожидалось, что Ким сможет сдать итоговый экзамен в Калифорнийскую коллегию адвокатов в 2022 году. Заминка с первым экзаменом, возможно, немного сдвинет эти сроки, но настроена Ким явно решительно.

Напомним, что долгожданный успех в учебе пришелся на начало нового этапа и в личной жизни Ким. На днях она снова дала ход бракоразводному процессу с Канье Уэстом, с которым рассталась еще в феврале этого года. Сейчас Ким встречается с комиком Питом Дэвидсоном, хотя некоторые уверены, что это пиар-роман.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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