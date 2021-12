Power On: The History of Xbox выйдет уже сегодня на 5 сервисах





В рамках трансляции, посвященной 20-летию Xbox, компания Microsoft анонсировала документальный 6-серийный фильм Power On: The History of Xbox. В этом фильме игрокам обещают рассказать некоторые детали про Xbox, которые они не знают. В частности, в документальном фильме Microsoft детально расскажут о проблеме с «красным кольцом смерти» на Xbox 360, а также о других провалах, успешных решениях, нереализованных проектах для Xbox и многом другом.

Участники Xbox FanFest получили ранний доступ к 3 сериям сериала Power On: The History of Xbox. А уже сегодня, 13 декабря (ближе к вечеру по московскому времени), сериал станет доступен всем игрокам.

Стало известно, где можно будет смотреть Power On: The History of Xbox — он выходит на 5 сервисах: Imdb TV, на сайте Microsoft, Redbox, The Roku Channel, Youtube.

Watch this video on YouTube