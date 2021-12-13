Привитые «Спутником V» туристы смогут получить «зелёный сертификат» в Израиле

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:19 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Иностранные туристы, привитые «Спутником V» и получившие подтверждающие наличие антител к COVID-19 результаты серологического теста, в Израиле смогут получить зелёный сертификат о вакцинации. Об этом заявил израильский министр туризма Йоэль Развозов, передаёт ТАСС.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въехать на территорию страны могли только её граждане, возвращающиеся домой, а также иностранцы со специальными разрешениями. С мая в Израиль постепенно начали допускать туристические группы, состоящие из полностью привитых одобренными в США препаратами. С 1 ноября граница открылась для привитых не более полугода назад утверждёнными ВОЗ препаратами иностранцев.

Израиль не сможет открыть границы привитым «Спутником» из-за штамма «омикрон»

На 1 декабря было запланировано открытие границ для россиян, привитых «Спутником V». Однако из-за распространения омикрон-штамма Израиль снова закрыл границы для иностранцев на две недели и ввёл изоляцию для возвращающихся израильтян.

«Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит «Спутником V» в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] «зеленый сертификат» по электронной почте», — отметил Развозов.

По его словам, пока снятие запрета на въезд иностранцев отсрочено до 23 декабря. Дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, но и во всём мире, подчеркнул министр туризма страны.





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«Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (их посещение запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением COVID-19 — прим. Редакции], но мы держим руку на пульсе», — заключил Развозов.

Ранее глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большое количество мутаций в новом варианте COVID-19, обнаруженном на юге Африки, не означает, что вирус стал более опасен для человека. «Количество мутаций может привести и к тому, что штамм будет очень неустойчив в воздушном пространстве», — считает эксперт.

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