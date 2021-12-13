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Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске

Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске

Дорожные службы Иркутска начали противогололедную обработку на дорогах города. Техника МУП «ИркутскАвтодор» посыпает проезжую часть и очищает тротуары. Сейчас на улицы выведены 105 единиц техники и 237 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проводят в определенном порядке. Сначала обрабатывают спуски и подъемы, мосты и подходы к ним, а также перекрестки. Далее приступают к обработке карманов остановочных пунктов, мест торможения перед светофорами и пешеходными переходами. Также в зоне внимания дорожников – места, заявленные горожанами. Направить заявку в Единую дежурную диспетчерскую службу администрации Иркутска можно по номеру телефона (3952) 520-112.

Сергей Чертков, директор МУП «ИркутскАвтодор»:
– Техника и персонал предприятия МУП «ИркутскАвтодор» дежурят в круглосуточном режиме. При интенсивном снегопаде мы начинаем обработку дорог уже в первые 15-20 минут. Кроме того, очищаем пешеходные тротуары и остановочные пункты.

Очистку 107 общественных территорий, находящихся на содержании МКУ «Городская среда», сегодня выполняют 117 человек и восемь единиц техники. Чтобы избежать образование гололеда на зеленых зонах, их посыпают песком, который потом удаляют.

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По материалам: irk

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Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске
Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске

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