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Россия назовёт имена лучших учителей за рубежом

Россия назовёт имена лучших учителей за рубежом

Российская Федерация как инициатор и участник ключевых международных программ в области сотрудничества в сфере общего образования и просвещения провела международный профессиональный конкурс педагогических работников «Учитель-международник» на звание лучшего учителя, преподающего на русском языке за рубежом, информирует Минпросвещения России.

Это первый педагогический конкурс с официальным государственным статусом за пределами нашей страны, который сразу вызвал широкий интерес среди профессионального сообщества. Всего за месяц конкурсного отбора в адрес оргкомитета поступило около полутора тысяч обращений от потенциальных участников из 34 стран мира, к участию приглашены преподаватели более чем из 600 учебных заведений, а в финальный рейтинг вошли 244 педагога, которые достойны носить звание лучшего учителя-международника.

«Наши учителя за рубежом выступают послами российского образования и культуры, обеспечивают качественное изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. Минпросвещения России делает всё возможное для обеспечения достойных условий в целях осуществления учителями своей деятельности, а такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель-международник», должны стимулировать педагогов и повышать престиж российского учителя за рубежом», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Наибольшее количество заявок поступило из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии. Активно влились в заявочную кампанию педагоги Сербии, Молдавии, Казахстана, Абхазии, Вьетнама, Туркменистана, Турции, Испании, Беларуси, Кипра и Египта.

Конкурсные испытания разработаны с акцентом на сквозные навыки, которые можно было бы объективно оценить вне зависимости от специфики и особенностей тех или иных систем образования разных стран.

Первое конкурсное испытание «Визитная карточка» – поле для креатива учителей в презентации своего педагогического кредо. Наиболее интересные работы выполнены в формате вирусного видеоролика о себе и своём педагогическом пути.

Во втором конкурсном задании акцент конкурса сделан на просветительских мероприятиях для школьников во внеурочное и внеклассное время. Это по сути те вещи, которые и пробуждают у учеников тягу к науке, к исследованиям, к творчеству, стимулируют ребят развивать то, что интересно именно им, и помогают каждому раскрыть свои способности. Сегодня это отличительная черта отечественной образовательной системы, и именно такой программный подход заложен в национальном проекте «Образование».

Конкурсные испытания оценивались профессиональным жюри, в состав которого вошли общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры.

Имена лучших педагогов за рубежом назовут на торжественной онлайн-церемонии 22 декабря. Прямые включения и онлайн-трансляции пройдут из 20 стран. Дополнительная информация о церемонии появится в ближайшее время на сайте.

В рамках двухчасовой программы пройдёт чествование победителя, призёров и лауреатов международного профессионального конкурса.

# Общество
По материалам: edu.ru

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