Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и промежуточных международных олимпиадах

Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и промежуточных международных олимпиадах. Такие данные представили на Всероссийском совещании по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году, в которой приняли участие более 700 человек, информирует Минпросвещения России.

Мероприятие объединило представителей центральных предметно-методических комиссий олимпиады по 24 общеобразовательным предметам, федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования во всех субъектах Российской Федерации, а также председателей и членов жюри регионального этапа олимпиады, кураторов и организаторов.

Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым интеллектуальным состязанием школьников в России. В 2020/21 учебном году участниками школьного этапа олимпиады стали более 7 миллионов детей.

На совещании были представлены основные результаты и достижения олимпиадного движения. Так, российские школьники показывают стабильно высокие достижения на международном уровне: ребята завоевали 67 медалей (42 золотые, 17 серебряных и 8 бронзовых) на десяти промежуточных международных олимпиадах и 32 медали (25 золотых и 7 серебряных) на семи основных международных олимпиадах.

Кроме того, на мероприятии подвели итоги всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году и обсудили перспективы её проведения в 2021/22 учебном году. Участники мероприятия рассказали об особенностях нового порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, вступившего в силу в июле 2021 года, специфике проведения школьного этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о новых направлениях всероссийской олимпиады школьников по технологии «Робототехника» и «Информационная безопасность», которые вводятся с 2022/23 учебного года.

Также эксперты поделились предложениями по дальнейшему развитию олимпиадного движения в Российской Федерации. Представители регионов подчеркнули необходимость использования при проведении олимпиады современных информационных систем и разработки качественных заданий олимпиады на всех её этапах и обратили внимание на важность развития потенциала каждого школьника в стране.

Организатор совещания: Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования – уполномоченная Министерством просвещения организация, осуществляющая организационно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников, координацию проведения всех её этапов.