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Росстандарт дал рекомендации по выбору фейерверков к Новому году

Росстандарт дал рекомендации по выбору фейерверков к Новому году

Эксперты Иркутского ЦСМ Росстандарта рассказали, как правильно выбрать пиротехнику к Новому году, чтобы она была качественной и безопасной, сообщает пресс-служба Росстандарта в СФО.

Покупать пиротехнику нужно в специализированном магазине. Продавцы должны предоставить покупателям только визуальный доступ. Товар должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Также рядом с пиротехникой не должны находиться нагревательные приборы. Продажа фейерверков запрещена гражданам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другого ограничения.

Пиротехника бывает бытового назначения, которая разрешена для запуска без каких-либо навыков, и технического или специального назначения, обращение с которыми требует специальных знаний. Маркировка должна обязательно включать наименование, предупреждение об опасности, наименование поставщика и/или импортера, обозначение стандартов или иных документов, дату окончания срока годности, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, ограничения в отношении условий обращения, требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий, инструкцию по применению, назначение или область применения.

Обязательно нужно проверить упаковку на целостность. Потеки штампов и отслоения этикетки один из признаков нарушения условий хранения. Кроме того, продавец обязан по требованию предъявить сертификат или заверенную копию. Реализация продукции без наличия сертификатов запрещена.

После приобретения пиротехники обязательно нужно ознакомиться с инструкцией. Затем необходимо определиться с местом проведения праздничного фейерверка. Позаботьтесь о том, чтобы было удобно подходить к пиротехнике, легко зажигать фитиль и быстро отходить от места пуска. Поджигать фитиль следует вытянутой рукой. Отработанную пиротехнику рекомендуется утилизировать согласно инструкции.

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По материалам: irk

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