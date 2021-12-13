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С 1 января сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по уровню антител

С 1 января сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по уровню антител

Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по результатам теста на антитела после 1 января 2022 года. При высоком уровне антител будут выдавать документ, как переболевшему COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что обдумает предложение выдавать QR-коды переболевшим ковидом в легкой форме, а также имеющим высокий титр антител, но при этом непривитым людям. Комитет Госдумы по промышленности и торговле, в свою очередь, выступил с поддержкой инициативы выдавать QR-коды не только по результатам ПЦР-тестов, но и по результатам анализа на количество антител к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что надо найти оптимальный вариант решения.

Предыдущая новость по этой теме:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител

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По материалам: irk

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