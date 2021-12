Сериал Power On: The History of Xbox по истории Xbox уже доступен, есть русский перевод





Сегодня Microsoft выпустила все 6 эпизодов сериала Power On: The History of Xbox, который дает возможность игрокам ознакомиться с тем, как развивался Xbox — от маргинальной идеи внутри американской корпорации до одной из главных игровых экосистем в мире. Сериал вышел на 5 разных платформах, удобнее всего в России его посмотреть на Youtube, где уже доступны все эпизоды.

Все эпизоды сериала Power On: The History of Xbox на Youtube имеют русский перевод (в формате субтитров).

Power On: The Story of Xbox | Chapter 1: The Renegades:

Power On: The Story of Xbox | Chapter 2: The Valentine’s Day Massacre:

Power On: The Story of Xbox | Chapter 3: And It Didn’t Turn On:

Power On: The Story of Xbox | Chapter 4: Cool…Now What:

Power On: The Story of Xbox | Chapter 5: The Red Ring of Death:

Power On: The Story of Xbox | Chapter 6: TV…Or Not TV:

