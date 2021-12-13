Школьники Благовещенска будут учиться в профессиональных театральных мастерских

Во время первого дальневосточного фестиваля для детей и о детях «Территория детства» в Благовещенске для школьников с 10 до 16 лет будут работать театральные мастерские драматургии, режиссуры, театральной критики, истории театра, актерского творчества и сценической речи. Проект реализуется Президентским фондом культурных инициатив, обучение для детей бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

Занятия будут вести специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Благовещенска с 27 мая по 15 июня 2022 года. Для поступления в мастерские школьникам нужно написать творческое мотивационное письмо на тему: "Почему именно я достоин обучаться в этой мастерской?» и выполнить творческое задание. Затем необходимо разместить заявку на официальном сайте фестиваля.