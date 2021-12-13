Штаб общественного родительского контроля сформирован в Амурской области

В Амурской области создан региональный штаб общественного родительского контроля. Его задача – мониторинг в сфере модернизации образовательной инфраструктуры, обеспечение горячего питания в школах и организация комфортной образовательной среды – открытой, доступной и прозрачной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

В состав регионального штаба вошли представители родительских и педагогических сообществ, родительские ассоциации, общественные родительские объединения и родительское крыло Российского движения школьников.

В настоящее время организована работа по формированию плана мероприятий родительского штаба на 2022 год.