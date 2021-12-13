Синоптики прогнозируют слабый снег и -13 в Иркутске 14 декабря

Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег и ветер 5-10 метров в секунду по области на 14 декабря. Об этом сообщает иркутский гидрометцентр. Температура ночью -23,-28°, местами -33,-38°, днем -15,-20°. В Катангском и Киренском районах ночью -45,-50°, днем -39,-44°.

В Иркутске переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура ночью -15,-17°, днем -11,-13°. В Братске облачно и без осадков, температура ночью -27,-29°, днем -24,-26°.

15 декабря по области переменная облачность, небольшой снег, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура в западных, северо-западных, центральных и южных районах ночью -23,-28°, в Иркутском районе -20,-25°, днем -17,-22°. В северных районах ночью -41,-46°, местами -51,-56°, днем -31,-36°.

На левобережных притоках Ангары и реках Ленского бассейна отмечается установление ледостава. Толщина льда на 5-25 см меньше нормы.

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