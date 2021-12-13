Слух: Ремастер Lollipop Chainsaw находится в разработке
В 2012 году на приставках Xbox 360 и Playstation 3 вышла игра Lollipop Chainsaw. Ее создала студия Grasshopper Manufacture, а в разработке игры принимали участие игровой дизайнер Гоичи Суда, продюсер Джеймс Ганн и композитор Акира Ямаока. Появились слухи, что в разработке может находиться ремастер Lollipop Chainsaw или нечто другое, связанное с этим проектом.
Twitter-аккаунт Oops Leaks опубликовал сообщение, которое состоит из смайлов: леденец, цепь и пила. Игроки считают, что тем самым аккаунт с инсайдами намекает на работу над Lollipop Chainsaw — это может быть ремастер, порт на новые консоли или разработка новой части.
🍭⛓🪚— Oops Leaks (@oopsleaks) December 10, 2021
Напомним, что в игре Lollipop Chainsaw предстоит играть за Джульет — 18-летнюю девушку, которая сражается с ордами зомби при помощи бензопилы. Главная героимя путешествует по миру игры вместе со своим парнем Ником, который является бестелесной головой, свисающей с ее талии.
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