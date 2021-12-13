СМИ узнали о планах банков Германии открыть доступ к криптовалютам

Немецкие сберегательные банки приступили к работе над проектом криптовалютного кошелька для операций с цифровыми активами. Об этом сообщает издание Capital.

По его данным, над концепцией работает команда поставщика ИТ-услуг S-Payment. Голосование по пилотному проекту якобы проведут в начале 2022 года.

Издание утверждает, что план предусматривает возможность покупки и продажи цифровых активов напрямую через счета. Клиентам не придется проходить дополнительные процедуры проверки.

На момент написания в Германии насчитывается около 370 сберегательных банков. Совокупная база насчитывает около 50 млн клиентов, активы под управлением оцениваются в €1,4 трлн ($1,58 трлн).

Ранее партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение, в котором криптовалюты и технология блокчейн указаны в числе основных направлений развития страны в следующие четыре года.

В 2019 году правительство Германии приняло закон, разрешающий банкам покупку и продажу криптовалют.

В марте 2020 года Федеральное управление финансового надзора классифицировало цифровые активы как финансовые инструменты.

Напомним, в апреле 2021 года Бундестаг одобрил законопроект, позволяющий институциональным фондам инвестировать до 20% активов в криптовалюты.



