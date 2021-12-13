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СМИ узнали о планах банков Германии открыть доступ к криптовалютам

СМИ узнали о планах банков Германии открыть доступ к криптовалютам


Немецкие сберегательные банки приступили к работе над проектом криптовалютного кошелька для операций с цифровыми активами. Об этом сообщает издание Capital.


По его данным, над концепцией работает команда поставщика ИТ-услуг S-Payment. Голосование по пилотному проекту якобы проведут в начале 2022 года.


Издание утверждает, что план предусматривает возможность покупки и продажи цифровых активов напрямую через счета. Клиентам не придется проходить дополнительные процедуры проверки.


На момент написания в Германии насчитывается около 370 сберегательных банков. Совокупная база насчитывает около 50 млн клиентов, активы под управлением оцениваются в €1,4 трлн ($1,58 трлн).


Ранее партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение, в котором криптовалюты и технология блокчейн указаны в числе основных направлений развития страны в следующие четыре года.


В 2019 году правительство Германии приняло закон, разрешающий банкам покупку и продажу криптовалют.


В марте 2020 года Федеральное управление финансового надзора классифицировало цифровые активы как финансовые инструменты.


Напомним, в апреле 2021 года Бундестаг одобрил законопроект, позволяющий институциональным фондам инвестировать до 20% активов в криптовалюты.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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