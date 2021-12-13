Сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны - Сергей Кравцов

Развитие системы среднего профобразования – один из ключевых векторов развития кадрового потенциала страны. Об этом в приветственном обращении к участникам XV Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Кадровый потенциал экономики» заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Он отметил, что российская система СПО уже достигла серьёзных результатов.

«Уровень профессиональных компетенций, которые показывают студенты профтеха на демонстрационных экзаменах и на национальных чемпионатах молодых профессионалов, а также победа нашей сборной на Европейском чемпионате в Граце дают нам уверенность в правильно выбранной стратегии развития системы. Но на достигнутом нельзя останавливаться, впереди новые цели», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что в настоящее время внедряется новое направление для развития этого уровня образования «Профессионалитет». Эта программа охватит студентов, обучающихся в разных сферах, сроки обучения будут сокращены за счёт практико-ориентированного подхода и интенсификации образования. Участниками проекта станут и потенциальные работодатели, они будут подключаться к разработке программ и давать базу для развития практических навыков студентов.

«Для достижения наших целей в системе среднего профессионального образования будет расширена общеобразовательная программа, включающая развитие современных цифровых компетенций, умение работать с новыми технологиями. Только такой подход – сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования – позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны, молодых профессионалов», – резюмировал глава Минпросвещения России.