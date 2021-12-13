Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны - Сергей Кравцов

Сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны - Сергей Кравцов

Сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны - Сергей Кравцов

Развитие системы среднего профобразования – один из ключевых векторов развития кадрового потенциала страны. Об этом в приветственном обращении к участникам XV Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Кадровый потенциал экономики» заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Он отметил, что российская система СПО уже достигла серьёзных результатов.

«Уровень профессиональных компетенций, которые показывают студенты профтеха на демонстрационных экзаменах и на национальных чемпионатах молодых профессионалов, а также победа нашей сборной на Европейском чемпионате в Граце дают нам уверенность в правильно выбранной стратегии развития системы. Но на достигнутом нельзя останавливаться, впереди новые цели», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что в настоящее время внедряется новое направление для развития этого уровня образования «Профессионалитет». Эта программа охватит студентов, обучающихся в разных сферах, сроки обучения будут сокращены за счёт практико-ориентированного подхода и интенсификации образования. Участниками проекта станут и потенциальные работодатели, они будут подключаться к разработке программ и давать базу для развития практических навыков студентов.

«Для достижения наших целей в системе среднего профессионального образования будет расширена общеобразовательная программа, включающая развитие современных цифровых компетенций, умение работать с новыми технологиями. Только такой подход – сочетание теории и практики, новых технологий и традиций образования – позволит нам воспитать и подготовить новый кадровый резерв экономики страны, молодых профессионалов», – резюмировал глава Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года
Меркурий в Знаке Козерога: что нельзя делать 13 декабря 2021 года
Меркурий в Знаке Козерога: что нельзя делать 13 декабря 2021 года
Николай Басков рассказал о неудачной попытке найти любовь в сети
Николай Басков рассказал о неудачной попытке найти любовь в сети
Маме Наташи Королевой не хватает денег на жизнь в Америке
Маме Наташи Королевой не хватает денег на жизнь в Америке
Джиган сделал шикарный бриллиантовый подарок жене на годовщину свадьбы
Джиган сделал шикарный бриллиантовый подарок жене на годовщину свадьбы
Вика Цыганова пожаловалась, что ее вырезали из шоу
Вика Цыганова пожаловалась, что ее вырезали из шоу
Анастасия Волочкова в откровенном наряде снялась с генералом
Анастасия Волочкова в откровенном наряде снялась с генералом
Лариса Гузеева заявила, что богатые и красивые тоже плачут
Лариса Гузеева заявила, что богатые и красивые тоже плачут
Россия назовёт имена лучших учителей за рубежом
Россия назовёт имена лучших учителей за рубежом
В Республике Коми определили самые многочисленные педагогические династии
В Республике Коми определили самые многочисленные педагогические
Четвертый центр «IT-куб» готовят к открытию в Приамурье
Четвертый центр «IT-куб» готовят к открытию в Приамурье
В Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс» вошли 45 организаций
В Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс» вошли 45

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи AscendEX более $77 млн
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи AscendEX более $77 млн
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована

Еще по теме

В Уфе подвели итоги IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021
Результаты ЕГЭ не ухудшились – Кравцов
В системе СПО необходимо с самого старта включать предприятия в процесс образования – Сергей Кравцов
Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит практико-ориентированную подготовку специалистов»